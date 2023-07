Ic “Pirandello” di Patti: il saluto a chi, dall’1 settembre, sarà in pensione

La dirigente professoressa Clotilde Graziano, i docenti e il personale Ata dell’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti hanno salutato, nel corso del collegio di fine anno scolastico, quanti, dall’1 settembre, saranno in pensione.

Si tratta dei docenti di scuola secondaria di primo grado Nicolino Buzzanca e Maria Rosa Santalucia, degli insegnanti della scuola primaria Pina Parasiliti Collazzo e Salvatore Virecci Fana, della scuola dell’infanzia Maria Rita Ferlazzo, Francesca Tripoli e Letizia Buzzanca e dell’assistente amministrativo Santina Fiera.

E’ stato un momento particolarmente significativo, durante il quale la dirigente Graziano ha espresso la gratitudine personale e di tutto l’istituto per il servizio prestato, a vario titolo, da chi andrà in pensione, evidenziando la passione che ciascuno ha messo nell’espletamento del proprio servizio.

Anche i pensionandi hanno voluto esprimere il proprio “grazie” alla dirigente e ai colleghi, mettendo in risalto come si sia sempre “lavorato” in grande sinergia, in un vero clima di

famiglia, avendo costantemente quale punto di riferimento i bambini e i ragazzi.