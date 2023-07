Avvocati siciliani, rinnovato direttivo della rete regionale comitati pari opportunità. L’avvocato Gabriella Mignacca di Castell’Umberto è vicepresidente

Si è riunita oggi presso l’aula Borsellino del Tribunale di Marsala l’Assemblea della Rete comitati pari opportunità presso gli ordini degli avvocati della Sicilia, che si è conclusa con l’elezione del nuovo Direttivo.

La nuova Presidente è Adele Pipitone, del foro di Marsala, mentre vice presidente è la giovane Gabriella Mignacca, residente a Castell’Umberto ed avvocatessa del foro di Patti.

“Ringrazio la nuova Presidente Adele Pipitone per la fiducia accordata al CPO di Patti con la mia nomina a Vicepresidente.” Ha scritto la giovane avvocatessa sulla sua pagina social.

“Un affettuoso ringraziamento va a tutti i Presidenti Siciliani che mi hanno accompagnato in questo percorso ed, in particolare, al Past President Rosy Musciarelli.

“L’Ordine degli Avvocati di Patti ancora una volta protagonista della politica forense.”

Gabriella Mignacca subentra alla messinese Cettina Miasi a rappresentare il distretto di Messina.