Torrenova si prepara all’estate 2023 con un ricco cartellone di eventi

Torrenova non smentisce la sua vocazione per la movida e l’amministrazione comunale si appresta a definire gli ultimi dettagli per mandare in scena il consueto ricco cartellone estivo. Nella cornice di piazza Mare e non solo, si alterneranno nomi noti della musica pop e del cabaret, con tante serate all’insegna dell’intrattenimento. Eventi per soddisfare un po’ tutti i gusti, come ogni anno: dal sacro al profano, dalla risata alla musica, con l’attesissima festa di Maria Santissima del Mare, la tradizionale processione in barca e il concerto di fine serata che ogni anno richiama migliaia di persone da tutto l’hinterland.

Quest’anno, però, l’amministrazione comunale ha voluto scommettere anche sulla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici. Un ambizioso progetto espositivo che ambisce a diventare, oltre che un appuntamento fisso dell’estate torrenovese, anche un’ottima vetrina per i produttori locali.