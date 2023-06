Si dividerà tra gli impegni come coach del Basket School Messina, squadra neopromossa in serie B interregionale e direttore tecnico supervisore del Patti Basket che quest’anno riparte dal campionato di serie D. Pippo Sidoti ha fatto il punto della situazione, evidenziando come si intende partire quest’anno a Patti, valorizzando il settore giovanile locale e soprattutto intensificando il minibasket.