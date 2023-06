Calano le infezioni da Covid in Sicilia e le nuove ospedalizzazioni

Calano ancora le infezioni da Covid in Sicilia, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. Il bollettino del redatto dal Dasoe, il dipartimento adelle ttività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della salute è quello della settimana tra il 19 e il 25 giugno.

L’incidenza di nuovi soggetti positivi riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari e diagnosticati nel periodo, è pari a 368 casi (-19.65%). Il tasso di nuovi positivi riportati più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Palermo e Messina.

Le fasce d’età più a rischio risultano quelle negli over 90, tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. In calo le nuove ospedalizzazioni, ma più di metà dei pazienti ricoverati risultano non vaccinati.