Milazzo: Sabato 1 luglio la 12^ selezione di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over. In gara anche le Mascotte

Ritorneranno in passerella, sabato 1 luglio, le partecipanti ai concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

Selezione riservata alla Sicilia Orientale e che si svolgerà a Villa Cuciti di Milazzo.

Sono già tante le ragazze che si stanno avvicinando a questa splendida realtà curata dalla New Meta Event e per la Sicilia Orientale affidata a Nuccia Sottile che con impegno e serietà cura i minimi particolari e le iscrizioni gratuite al 339 82 54 709.

Sarà una serata dedicata alla moda vista la presenza della stilista Emanuela Cusumano, reduce dai più importanti eventi modaioli d’Italia e da Vivian Style sempre pronta a proporre le nuove collezioni estive.

Il 12° appuntamento della stagione vedrà in scena anche le Mascotte dagli 11 ai 14 anni che si contenderanno ben cinque titoli.

Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over sono due concorsi di bellezza che da 13 anni danno la possibilità alle vincitrici di fare esperienza nel mondo della moda e dello spettacolo, negli anni le Miss sono state protagoniste nel film “Un amore così grande”, nello show “Felicissima sera” condotto da Pio e Amodeo e in tantissimi altri appuntamenti in giro per l’Italia.

La finale nazionale è in programma a Riccione dal 25 agosto al 3 settembre con ospiti d’eccezione e con le telecamere del reality TV “Queen Mood” il primo programma TV che parla della vita delle Miss dietro le quinte.

Ma prima del gran finale le Miss Siciliane dovranno affrontare tante selezioni e la Finale Regionale del 5 agosto che si svolgerà a Mirabella Imbaccari e decreterà chi rappresenterà la Sicilia a Riccione nella finale più ambita d’Italia.