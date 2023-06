Librizzi: avvicendamento nell’esecutivo, è uscito Francesco Romagnolo ed è subentrato Tindaro Gaglio

Avvicendamento nella giunta comunale di Librizzi, esce l’Assessore Francesco Romagnolo – un’uscita determinata da esigenze personali – e subentra Tindaro Gaglio.

Tindaro Gaglio vanta una lunga esperienza lavorativa per una multinazionale per la quale, in ultimo, ha ricoperto mansioni dirigenziali, è titolare di una azienda agricola operante sul territorio, “uomo di esperienza che sa sporcarsi le mani con la terra che ama. Una persona del Gruppo, che abbiamo voluto in esecutivo per le ampie garanzie che dà di esperienza, professionalità, serietà e tempo disponibile.”

Si occuperà delle seguenti deleghe: ambiente, rifiuti, servizi cimiteriali, territorio, politiche agricole e forestali. “A Tindaro va il caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte

dell’Amministrazione Comunale.”

Queste le dichiarazioni di Romagnolo:

“Sono stati anni impegnativi ma soddisfacenti, le difficoltà sono state tante, non sempre è stato possibile dare alla gente le risposte che meritano, i tempi della burocrazia e le possibilità economiche per chi amministra rappresentano spesso dei limiti insormontabili … ciò nonostante credo che l’impegno non sia mai mancato e alcuni obiettivi, anche molto importanti, sono stati centrati, penso ad esempio alla raccolta differenziata, ai tanti interventi sul cimitero, al finanziamento PNRR per la tutela e l’incremento delle superfici boschive e tanto altro …”

Di seguito i motivi dell’essersi fatto da parte:

“Con dispiacere devo adesso fare un passo indietro, poiché esigenze personali e difficoltà oggettive non mi permetterebbero più di dedicare il giusto tempo all’importante ruolo svolto e, pertanto, è giusto dare spazio a chi quel tempo oggi può dedicarlo con rinnovato impegno nei confronti della cittadinanza. Ringrazio i compagni di viaggio della giunta, vecchia e nuova, il consiglio comunale, i dipendenti del comune ed infine il sindaco che ringrazio oltre che per la fiducia riposta in me anche per tutto quello che fa per la nostra Librizzi”.

Infine le dichiarazioni del sindaco Renato Di Blasi:

“Vorrei anzitutto ringraziare di cuore Franco Romagnolo, per lo straordinario impegno profuso al servizio della Comunità, iniziato nel 2020, in un momento così difficile per Librizzi ed il paese intero; Franco ha ripagato in questi anni la fiducia riposta ed è stato anello di congiunzione, insieme a me, di due diverse giunte, che per noi sono e sono state una vera famiglia, non sono mancati i momenti di sconforto e di critica costruttiva, ma mai è venuta meno la voglia di spendersi per il Paese combattendo le difficoltà lavorando sodo con rispetto e abnegazione, a lui va la riconoscenza mia personale e di tutti i Librizzesi per

l’ottimo lavoro svolto. Oggi, venuta meno la possibilità di continuare con lo stesso impegno per sopraggiunte motivazioni personali, è stato necessario rimodulare la giunta, valorizzando un elemento per il quale era, comunque, in programma un coinvolgimento attivo nella vita amministrativa di questa squadra e che sicuramente tanto potrà dare negli anni che ci aspettano.”