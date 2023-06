“Mare per tutti”, disabili si immergono nello Stretto e puliscono il mare a Messina. Raccolti rifiuti anche in spiaggia

“Sono molto felice per me e per gli altri che si sono immersi per la prima volta con le bombole nello Stretto di Messina, un ecosistema che ha delle peculiarità singolari per l’enorme biodiversità che lo caratterizzano. Uno scrigno di specie naturali, di flora e fauna uniche, troppo spesso depauperato e inquinato da gente senza scrupoli. Siamo contenti anche di aver contribuito, nel nostro piccolo e con l’aiuto dei maestri sub, a raccogliere la plastica che abbiamo trovato, ripulendo i fondali marini”.

A dirlo lo scrittore non vedente Andrea La Fauci che oggi, nell’ambito dell’iniziativa “Subacquea zero barriere – Il mare per tutti”, si è immerso nel tratto di mare antistante l’istituto Marino, insieme ad un’altra persona cieca Francesca Caracausi e alcuni ragazzi con sindrome autistica, con l’aiuto dei sub di ‘Ecosfera Diving’ e degli istruttori di ‘Hsa Italia’, nota in ambito nazionale per essere specializzata nel supporto per le immersioni delle persone diversamente abili.