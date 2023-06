Milazzo: I bambini di Talent Kids illuminano la 13^ selezione dedicata alla Sicilia Orientale

Sorrisi ed emozioni nel vedere in passerella tante piccole modelle e cantanti che con semplicità e vero spirito di divertimento hanno dimostrato tutta la loro bravura.

Opportunità offerta dal concorso nazionale Talent Kids, che ha fatto tappa con una selezione dedicata alla Sicilia Orientale, nell’accogliente Villa Cuciti di Milazzo.

Venti le partecipanti che si sono esibite, guidati dalla coreografa Gabriella Bisignano, prima in casual, poi in elegante ed infine in costume.

Per la sezione canto molto apprezzate le giovani ugole Carmela Merrina e Ambra Ilacqua.

Alla fine la giuria ha premiato Giulia Castorino di Messina, Giorgia Iarrera di Merì, Elisea e Joshephn Calamato di Biancavilla, Ariel Morana, Cristel e Cloe Andaloro di Barcellona Pozzo di Gotto e Cloe Margherita Nastasi di San Filippo del Mela.

Talent Kids ritornerà il 1 luglio, con un’altra selezione per scoprire altre giovani e talentuose bambine.