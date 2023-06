Patti: finanziato il restauro del dipinto su tela della Madonna col Bambino tra Santa Rosa da Lima e Santa Caterina da Siena

L’assessorato regionale ai beni culturali ha finanziato con 10.450,00 euro il restauro del dipinto su tela, di rilevante interesse artistico, raffigurante la Madonna col Bambino tra Santa Rosa da Lima e Santa Caterina da Siena.

Il quadro, di proprietà dell’Ipab di Patti, di autore ignoto, risalente, presumibilmente, alla fine del XVII secolo, da anni giace nei locali dell’istituto in condizioni di grave degrado.

Nel febbraio 2022, a seguito di un sopralluogo, Italia Nostra inviò alla Regione e alla Soprintendenza di Messina una richiesta urgente di restauro del dipinto; a seguito di questa istanza si fece un sopralluogo, redigendo una perizia di verifica delle gravi condizioni in cui versava il quadro, inviando una sollecita richiesta di restauro alla Regione.

Nel 2022 l’istanza di restauro non venne esitata positivamente per cui la richiesta, su sollecitazione di Italia Nostra, fu ripresentata dalla Soprintendenza anche per il 2023.

Oggi la notizia del decreto regionale di restauro del dipinto, che rende l’associazione orgogliosa di aver portato avanti con determinazione una battaglia per la cultura e la tutela del nostro patrimonio storico artistico che ha raggiunto il suo obiettivo.

Dalle notizie di archivio si ha documentazione dell’esistenza del dipinto sin dal 1744, come risulta dall’inventario redatto in occasione della visita dell’allora vescovo Bonanno alla chiesa dedicata a Santa Rosa, provvista di un unico altare, dove era posto il dipinto e costruita, presumibilmente, nella seconda metà del Seicento, accanto al Seminario.

Nel 1801 la Chiesa fu abbandonata e il Conservatorio fu trasferito nel nuovo fabbricato del piano della fiera, dove si trova attualmente, a fianco della Villa Comunale e il quadro di Santa Rosa venne collocato all’interno della adiacente Chiesetta dedicata a Santa Febronia.

Da qui, a seguito dei lavori di ristrutturazione del complesso Santa Rosa e della Chiesetta, il dipinto è stato trasferito nei locali dell’attuale Conservatorio, dove attualmente si trova, in attesa di un restauro, che oggi è finalmente diventato realtà.

Completato il restauro del dipinto, Italia Nostra ha in animo di organizzare un convegno, alla presenza di studiosi e storici dell’arte, per approfondire gli aspetti ancora poco conosciuti di questa importante pagina di arte e storia locale, cui oggi è stato aggiunto un piccolo ma prezioso tassello.