Patti: 1000 chilometri per sensibilizzare sulla donazione del sangue

Mille chilometri per la vita sfidando anche le intemperie, ma per una causa nobile: sensibilizzare sulla donazione del sangue. L’iniziativa è stata dell’Avis di Caltanissetta. La partenza dei tre ciclisti, Antonio Carta, Saverio Raffa e Giuseppe Brunco, con due volontari della Croce Rossa, è stata infatti dalla provincia posta quasi al centro della Sicilia, per toccare varie tappe lungo il percorso che si sono prefissi nel loro giro siciliano.

Qui rappresentiamo l’arrivo a Patti, proprio mentre la pioggia si è abbattuta con violenza sul territorio tirrenico. I tre ciclisti ora proseguiranno oltre percorrendo oltre.