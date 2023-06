Milazzo: Fine settimana dedicato alla bellezza siciliana di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids

Si svolgerà sabato 17 giugno alle ore 21:00 la 13^ selezione, per la Sicilia orientale, dei concorsi: Talent Kids per bambini dai 4 ai 13 anni divisi in tre categorie “Moda, ballo e Canto”, Miss Reginetta d’Italia riservato alle ragazze dai 14 ai 29 anni e Miss Reginetta Over per le signore dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie “Junior, Lady e Senior”.

I concorsi organizzati dalla New Meta Event hanno lo scopo di promuovere la bellezza, il talento e il territorio con una formula vincente basata sull’alta professionalità dei 26 talent che operano in tutte le regioni italiane.

Le vincitrici nazionali del 2022 sono Flavia Cappelli di Roma per Miss Reginetta d’Italia, Michela Albiani di Arezzo per Miss Reginetta d’Italia Over-Junior, Giovanna Boccia di Salerno per Miss Reginetta Over-Lady e Tiziana Riccardi di Piombino per Miss Reginetta Over-Senior.

Sabato sera saranno più di 40 le partecipanti che si contenderanno il pass per la finale regionale e con un pizzico di emozione sfideranno la passerella più ambita d’Italia che per le finaliste nazionali di Miss Reginetta d’Italia offre la possibilità di partecipare al reality tv “Queen Mood” che racconta la vita delle Miss.

La serata sarà presentata da Francesco Anania, presentatore ufficiale della finale nazionale, e vedrà tra gli ospiti il cantante Diego Chiarello, la cantautrice Gabriella Bisignano e i fotografi aretini Stefano Lenzi e Angelo Bianconi

L’evento sarà anticipato, domani 16 giugno 2023 dalle ore 17:00, da un casting fotografico che si svolgerà al bar “Da Monica” a Milazzo, dove tutte le partecipanti riceveranno un portafortuna dalla gioielleria artigiana “Da Marta” di Lipari.

I concorsi sono a partecipazione gratuita e per informazioni e iscrizioni basta chiamare la segretaria Nuccia Sottile al m° 339 82 54 709 o collegarsi a www.reginettaditalia.it – www.missreginettaover.it.

“Sono veramente contenta del gruppo che si è formato anche in questa stagione, ha dichiarato Nuccia Sottile, partecipanti belle e preparate, piene di vitalità e sopratutto molto serie. I concorsi sono in continua crescita e non vedo l’ora che arrivi sabato per vivere tante emozioni come Miss Reginetta sa dare e sopratutto vi aspetto venerdì per un super casting. Ci tengo a ringraziare la coreografa Gabriella Bisignano, il fotografo Lorenzo Porretta e il responsabile del backstage Domenico De Pasquale per il grande lavoro che stanno facendo”.

Tanti i titoli in palio abbinati ad aziende prestigiose come: Aicon Yachts, Kerson Viaggi, Supermercati Sigma Marilù, Gemelli Auto, Bimbo Mix, Passo Passo, Pino Secoti, Speedy Pollo, Nobis Assicurazioni Agente Francesco Mancuso e ID Parrucchieri.