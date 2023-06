Castell’Umberto: statale 116 a transito limitato, le preoccupazioni degli amministratori e degli operatori economici

Si faranno i lavori di somma urgenza per 275 mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la strada comunale Bazia-Rupilla-S. Antonino in contrada Badia Alto, nel comune di Naso.

L’iniziativa del sindaco di Naso Gaetano Nanì ha avuto successo, ma ora si deve fare presto e si deve anche sperare che quei fondi bastino per risolvere il problema. Al momento il transito sulla strada statale 116 è limitato, penalizzando la comunità di Castell’Umberto e soprattutto gli operatori economici.

Il sindaco Veronica Armeli, che si è insediata da pochi giorni, mentre è alle prese con la programmazione di avvio della macchina amministrativa, si è detta preoccupata per la situazione di isolamento, visto che la limitazione stradale impedisce ad autobus e mezzi pesanti di passare e soprattutto per le ripercussioni di ordine sanitario.

Dicevamo dell’accordo di programma per un progetto di una bretella di collegamento tra la statale 116, la provinciale 152 con la fondovalle Tortorici-Rocca di Capri Leone, per raggiungere velocemente la statale 113 e l’autostrada. Fu stipulato tra l’ex sindaco Vincenzo Lionetto Civa e l’ex sindaco metropolitano Cateno De Luca.

I disagi e i problemi li vivono sulla loro pelle gli operatori economici; il passaggio limitato sulla statale e l’insufficienza delle strade alternative impedisce di trasferire e ricevere la merce.