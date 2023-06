Torrenova, apertura anticipata del plesso di Via Marconi per gli esami di terza media. Un regalo per gli studenti

Si inaugura di fatto con la prima prova scritta di italiano valida per l’esame finale di Stato della scuola secondaria di primo grado il plesso scolastico di Via Marconi a Torrenova. Di fatto un’anticipazione rispetto allo stato di avanzamento dei lavori finanziati nel 2019 per € 1.600.000,00. e, dopo l’aggiudicazione della gara alla ditta Drago srl, consegnati nell’agosto 2021.

Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico di pilastri, travi e fondazioni, il miglioramento della qualità dei servizi scolastici con la riqualificazione dell’impianto idrico, dei servizi igienici, l’efficientamento energetico e il miglioramento delle aree esterne. Qui, in particolare, oltre alla creazione di uno spazio che verrà arricchito con attrezzature sportive, posizionati accanto agli spogliatoi del campetto da tennis – anche questa struttura riqualificata e inaugurata nel 2021 – nell’ala sud della scuola si sta realizzando un vero e proprio giardino pensile coperto. Lavori che allo stato, però, non sono ancora completati. La consegna definitiva è prevista per metà luglio prossimo.

Ultimati, invece, i lavori interni. Lo scorso 23 maggio, il titolare dell’impresa esecutrice Drago s.r.l. e il direttore dei lavori, arch. Giuseppe Marotta hanno riconsegnato al sindaco Castrovinci, dell’assessore all’istruzione Sgrò e alla dirigente scolastica Antonina Gaglio aule e saloni, che questa mattina hanno accolto i ragazzi delle terze A e B di Torrenova, doppiamente emozionati, per la prima tappa che porterà alla conclusione del ciclo primario di studi. Un impegno assunto dall’amministrazione comunale ed una carezza nei confronti di questi studenti, il cui ciclo primario di primo grado si era concluso a distanza causa covid, mentre il triennio è stato segnato dal lockdown prima e dalla necessità di trasloco in immobili diversi e distanti tra loro, poi.

“Meritavano il nostro massimo impegno e domani, finalmente, entreranno in una vera scuola” ha scritto ieri l’amministrazione comunale, che ha ringraziato i ragazzi, per la pazienza e la capacità di adattamento ad ogni situazione, ma anche la ditta ditta appaltatrice, gli operai comunali, l’impresa di pulizia, i collaboratori scolastici, che hanno reso possibile questa consegna anticipata.