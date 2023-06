Stop al pedaggio sulla A20 tra Barcellona e Milazzo, i ringraziamenti al CAS della giunta di Barcellona

Il sindaco Pinuccio Calabrò e la giunta di Barcellona Pozzo di Gotto, tramite un comunicato stampa, hanno ringraziato il Consorzio Autostrade Siciliane per avere dato risposta alla richiesta emersa in sede di tavolo tecnico in Prefettura ed attivato dal 12 giugno l’esenzione temporanea del pedaggio autostradale nel tratto tra i caselli di Barcellona e Milazzo.

In queste prime 48 ore il provvedimento del Cas ha ridotto i disagi causati agli automobilisti dalla chiusura del ponte del Mela, favorendo l’utilizzo dell’autostrada nei collegamenti tra i due Comuni e di conseguenza decongestionando il traffico lungo la strada statale.

Allo stesso tempo l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto mantiene alta l’attenzione sui lavori per la realizzazione di una bretella al ponte del Mela che costituirà un’alternativa in attesa della messa in sicurezza definitiva. In tal senso continua l’interlocuzione avviata in Prefettura di Messina attraverso il tavolo tecnico.