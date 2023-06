Rocca di Capri Leone, ultimo giorno di scuola: festa per la Dolce Federica e i suoi compagni

Inclusione, gioia di vivere e speranza. Sono concetti non scontati quando si parla di persone con patologie gravi e rarissime, come la smard 1 atrofia muscolare spinale con distress respiratorio, ma che oggi hanno trovato piena affermazione nella festa di conclusione dell’anno scolastico tra Federica, i suoi insegnanti e i suoi compagni di classe.

Ad organizzarla la scuola e i genitori di Federica, Laura e Davide, che hanno fondato la Family’s Smard 1 La dolce Federica Onlus, per sostenere i diritti delle persone come Federica e soprattutto la ricerca si batte per i diritti 15 anni, Federica Calà, insieme a mamma e papà è simbolo della quotidiana battaglia delle persone affette da patologie rare tanto che la sua storia è diventata un docufilm.

Quest’anno ha frequentato il primo anno di scuola superiore in DAD e con ottimo profitto, al Liceo Scienze Umane dello Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello, partecipando attivamente da casa alle lezioni. Sabato scorso l’incontro in presenza con i suoi compagni di classe, che l’hanno raggiunta a casa per conoscerla di persona.

“La presenza di Federica nella famiglia Sciascia Fermi è un passo fondamentale verso una società più inclusiva e rispettosa.” scrive la dirigente scolastica Larissa Bollaci, via social. “Ciò che impariamo da Federica va ben oltre l’ambito scolastico, perché ci insegna a guardare al di là delle apparenze e a riconoscere il valore di ogni individuo. Con la sua unicità, Federica ci offre preziose lezioni che arricchiscono il nostro cammino di vita”.