De Luca eletto sindaco di Taormina: “Non deluderò coloro che mi hanno votato”

Con 4019 preferenze su 6.452 votanti e il 63,49% di consenso, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca è stato eletto sindaco della città di Taormina.

Un record nel record per De Luca che si appresta ad amministrare il quarto comune dopo Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, diventando l’unico politico italiano ad aver amministrato bel quattro comuni, tra cui una città metropolitana. Anche il risultato di Taormina rappresenta un record nella storia di Taormina: nessun Sindaco era stato eletto con una percentuale di consenso così alta da parte dei Taorminesi.

“I Taorminesi, afferma Cateno De Luca, mi hanno regalato un sogno ed io non li deluderò! Avevo già previsto la nostra vittoria con il 60% e lo avevo scritto in due buste chiuse consegnate ai giornalisti Cammaroto e Romano il martedì scorso, 23 maggio, in occasione della manifestazione in piazza Duomo. Avevo già intuito che i Taorminesi erano veramente stanchi della solita politica che negli ultimi trent’anni ha ammazzato Taormina. Siamo andati ben oltre le previsioni con il 63,49% del consenso che corrisponde a 4019 voti.

Taormina ha scelto di cambiare! Ha scelto il modello della buona amministrazione! Ha scelto di lasciarsi alle spalle 30 anni di mal governo! Il 63,49% dei taorminesi ha scelto Cateno De Luca! È una grande responsabilità, ma sapremo dare alla città le risposte che merita. Sarò il sindaco di tutti!”

Domani, 31 maggio alle ore 14:00 nell’aula consiliare di Palazzo dei Giurati, si procederà alla proclamazione.

Previsto invece un momento di festeggiamento in piazza il 2 giugno. Alle ore 19:00 Trappitello Piazza Falcone Borsellino; alle ore 20:00 Mazzeo Piazza Mazzini; alle ore 21:00 piazza IX Aprile.