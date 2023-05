San Filippo del Mela: Consegnati i premi “ARF per il Sociale”

Girandola di premiazioni, a San Filippo del Mela, in occasione del Festival poetico “Sussurrate alla carta” dove stati consegnati i “Premi Arf per il Sociale” a persone e associazioni che si sono contraddistinte negli ultimi anni.

Premio ideato dall’Associazione Divertiamoci Correndo di San Filippo del Mela che cura diversi eventi in Italia.

Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento l’associazione Le Ali di Trinacria di Barcellona Pozzo di Gotto per gli eventi “Artisticamente” e La Giornata della Prevenzione e del Benessere, presente uno dei fondatori del sodalizio il Dottor Giuseppe Zaccone.

Sulla giostra delle premiazioni anche l’Apcars protezione civile di San Filippo del Mela per il lavoro svolto durante la pandemia, l’Orsa Basket Barcellona per le vittorie dei campionati Serie C Gold e Under 20 e per aver riportato più di 200 bambini nel settore giovanile, a ritirare il premio il Vice Presidente Renzo Crisafulli e il Rotary Club Milazzo per l’attenzione al mondo della disabilità e l’informazione medica costante ai cittadini, il Presidente Antonio Pontoriero ha voluto sottolineare il grande svolto nell’ultimo anno e ha annunciato che dal 1° luglio 2023 il nuovo presidente sarà il Dottor Attilio Andriolo.

Premiato anche l’artista filippese Pippo Di Giovanni mentre, per la carriera, lo scultore Ettore Giulio Resta che negli anni ’90 ricostruì la fontana del Dio Mela che trionfa nella centralissima Piazza Caio Duilio di Milazzo.

Inoltre sono stati premiati il professore Giuseppe Anania, il Comandante della Polizia Municipale Filippo Pancrazi, l’Amministrazione Comunale di San Filippo del Mela e tre commercianti del centro tirrenico: Tabacchi Aliprandi, Pizzeria del Corso e Bar Rotima.