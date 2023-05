Brolo – Un trionfo di tradizione e gusto: “Sapori di Zagara” riscuote un enorme successo

E’ stato l’evento che ha fatto brillare la città di Brolo in questo week end. Ieri con la serata conclusiva, l’expo si lascia dietro un’aura di successo e soddisfazione, ma soprattutto la certezza di aver segnato un buon punto di partenza per quanto riguarda la promozione del comparto dolciario locale, che in fondo era tra gli obiettivi prioritari.

La manifestazione ha brillato come la regina del weekend nebroideo, unendo con successo le aziende del territorio e le tradizioni locali in un mix irresistibile di cultura e delizie culinarie.

Nuccio Ricciardello, Assessore al Turismo, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento:

“Vorrei ringraziare di cuore tutta la macchina organizzativa, a cominciare da Nico Giuttari, Teresa Ricciardello, Massimo Scaffidi e Antonino Capizzi, per il loro impegno nell’organizzazione e nella comunicazione. Un ringraziamento va anche a tutte le autorità e all’intera amministrazione che hanno supportato questo grande evento”. Poi l’assessore ha evidenziato la disponibilità dei pasticceri locali, uniti nella voglia di dare nuovi spunti di interesse, in un clima di fattiva collaborazione, a tutto il comparto”. L’assessore ha definito questa disponibilità un “autentico colpo d’ali”.

Ricciardello, concludendo ha voluto ancora una volta ” di grazie, di cuore, agli espositori che si sono superati per l’eccellente produzione e prelibatezza dei loro prodotti”.

Il vero protagonista della manifestazione è stato il MandorLimo Brolese, un delizioso pasticcino, presentato il 27 Maggio durante la conferenza del progetto De.C.O.

E’ un dolce, nato dalla collaborazione dei maestri pasticceri locali, rappresenta quella che è stata definita “una nuova e dolce pagina di storia di Brolo”. Vuole celebrare il meglio degli agrumi locali in un’unione perfetta di mandorle e limoni. Un omaggio anche alla tradizione popolare locale fatta di terra, mare e tanto lavoro.

L’expo ha dato anche tanto spazio alla Musica con atmosfere uniche e soprattutto locali. Ieri sera sul palco c’erano gli allievi della scuola di jazz diretti da Anita Vitale.

Animazione e spazi dedicati ai più piccoli hanno fatto da apripista per le famiglie.

“Il successo di ‘Sapori di Zagara’ è stato straordinario sotto tutti i punti di vista”, ha affermato Ricciardello. “Questo successo ci riempie di soddisfazione e rappresenta sicuramente un punto di partenza per future edizioni di ‘Sapori di Zagara’”.

In questa atmosfera di entusiasmo, la tradizione popolare e la cultura del territorio risplendono a Brolo.

E’ un promemoria del nostro ricco patrimonio culturale, e un invito ad esplorare e celebrare le nostre uniche tradizioni gastronomiche, dolciarie e turistiche. Brolo é una perla del Tirreno e sarà sempre più splendente, anche grazie a manifestazioni come questa.

Un ringraziamento va alla EcoPromotion che ha curato gli allestimenti e la logistica, all’associazione Voab, che unisce i commercianti locali, diretta da Nino Bonina, a chi ha curato la sicurezza la viabilità, a partire dagli uomini della polizia municipale ed ai 4 pasticceri che hanno “creato” in mardorLimo: Le pasticceria di Antonio Raffaele, Ignazione Raffaele, dei fratelli Camelia ( il bar Sport) e della Pasticceria Saint Onorè.