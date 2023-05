Elezioni amministrative – 32 comuni messinesi – IN DIRETTA – Mancuso, De Luca e Veronica Armeli sindaci. Tutti i risultati

AGGIORNAMENTI 19.15

Risultati definitivi: a Sant’Agata di Militello vince Bruno Mancuso, con oltre il 57% delle preferenze, staccando lo sfidante Starvaggi al 40% circa.

A Militello Rosmarino vince nettamente Calogero Lo Re.

A Castell’Umberto trionfa Veronica Armeli, che batte Lionetto Civa e Valeria Imbrogio, praticamente doppiati.

A San Fratello Princiotta eletto sindaco: batte Fulia e Reitano.

A Taormina vince Cateno De Luca, che doppia lo sfidante Mario Bolognari.

A Montagnareale Sidoti eletto sindaco su Natoli e Magistro.

A Fondachelli Fantina vince Pettinato. A Frazzanò si conferma sindaco Gino di Pane, così come a Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta e a Tripi Michele Lemmo. Ad Ucria confermato Enzo Crisà

Tudisca torna primo cittadino di Tusa. A Capizzi rieletto Principato Trosso, mentre a Castel di Lucio Giordano batte l’uscente Nobile. A Santa Domenica Vittoria Spartà vince contro Mastrodomenico.

A Santa Lucia del Mela vince Matteo Sciotto.

AGGIORNAMENTI 18.00

AGGIORNAMENTI 16.45

—–

Urne aperte dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali.

I seggi saranno aperti fino alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio. Alla chiusura dei seggi alle 23 di ieri, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Vi ricordiamo, come di consueto, la diretta elettorale sulla nostra emittente televisiva, AM, Canale 82, con ospiti in studio e collegamenti dai comuni al voto. Appuntamento dalle 15.30