Naso: borsa di formazione lavoro dedicata all’ingegnere Giovanni Rubino

Una borsa di formazione lavoro dedicata all’ingegnere Giovanni Rubino, ex presidente del consiglio comunale di Naso prematuramente scomparso.

Questa l’iniziativa che, per il secondo anno consecutivo, il comune di Naso mette in atto per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, di un giovane laureato del luogo. Praticamente si tratta di una “assunzione” temporanea nell’ufficio tecnico comunale.

“Abbiamo studiato una formula interessante e altamente stimolante – ammette il sindaco Gaetano Nanì – una borsa lavoro che permetterà al vincitore di iniziare un’esperienza unica, altamente specialistica. Per un periodo di sette mesi, il selezionato avrà la possibilità, con un incentivo mensile di € 614,87 lordi, messi a disposizione dal presidente del consiglio Giuseppe Randazzo Mignacca – che ha donato la sua indennità e per questo lo ringrazio pubblicamente, di entrare a far parte del nostro ufficio tecnico. Saranno 12 ore settimanali nelle quali l’ingegnere potrà verificare dall’interno come funziona la macchina comunale, ma al contempo egli stesso, diventerà parte attiva di uno staff fondamentale e di grande responsabilità. Con questa borsa lavoro – conclude il primo cittadino – teniamo vivo il ricordo di un uomo, Giovanni Rubino che, a Naso, ha dedicato tutta la sua vita, ma puntiamo anche ad incentivare i nostri giovani, creiamo opportunità, perché solo così riusciremo ad evitare che i ragazzi abbandonino questa splendida terra”.

Possono presentare domanda di ammissione alla borsa lavoro, i giovani residenti a Naso alla data del 3 giugno 2021 e ovviamente in possesso di laurea in ingegneria (tutti i corsi in ingegneria sono ammessi), conseguita a decorrere dall’1 gennaio 2021. L’età massima per la partecipazione alla selezione è di 35 anni.