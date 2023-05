Torrenova – Ultimati i lavori alla Scuola Media, presto ragazzi in classe

Lavori ultimati alla Scuola Media di Torrenova, come comunica il sindaco del comune Salvatore Castrovinci. Presti i ragazzi potranno tornare in classe, proprio in occasione degli esami.

”Con enorme soddisfazione, stamattina, – dichiara Castrovinci – insieme al titolare dell’impresa esecutrice Drago s.r.l., del direttore dei lavori, arch. Giuseppe Marotta, e della Dirigente scolastica, abbiamo compiuto un passo importante verso il rientro dei nostri ragazzi nei locali ristrutturati della scuola media.

Sono state ultimate tutte le lavorazioni interne e, pertanto, ci sono stati consegnati i locali, mentre i lavori proseguiranno solo per la parte esterna: ciò consentirà, e ce la metteremo tutta, di poter fare svolgere ai ragazzi gli esami di terza media nelle nuove aule e nei nuovi ambienti!”