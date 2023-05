Il progetto “Vela e salute” fa tappa a Milazzo

Farà tappa, giovedì 25 maggio, a Milazzo il progetto “Vela e salute” finalizzato alla prevenzione sanitaria, alla solidarietà e all’inclusione per un mare senza barriere.

Il progetto è un percorso abbinato di medicina preventiva e sport, per la formazione psicofisica del ragazzo e dell’adolescente, per la prevenzione dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare e per l’informazione-educazione alimentare in età evolutiva.

L’attività sportiva, che il progetto “VELA E SALUTE” propone, è la Scuola di Vela, sport atto a favorire, la crescita fisica, intellettuale, ed anche lo sviluppo delle competenze sociali, che affianca la Scuola di Educazione Alimentare, finalizzata all’ insegnamento dei principi per una sana alimentazione. Il team sportivo si abbina allo staff di pediatri esperti in accrescimento e sviluppo, pediatri endocrinologi, nutrizionisti e psicologi.