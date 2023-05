Barcellona Pozzo di Gotto: Inaugurazione della nuova sede ANC e concerto della “Fanfara dei Carabinieri”

Si svolgerà venerdì 26 maggio, alle ore 10:30, l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il sodalizio presieduto dal Maresciallo Antonino Calabrese e intitolato al carabiniere medaglia d’argento al valor civile, Pantaleo La Spada, caduto in servizio, si sposterà dai Giardini Oasi alla Villa Primo Levi.

Alla cerimonia presenzieranno il prefetto di Messina dottoressa Cosima Di Stani, il presidente nazionale Anc, generale di Corpo d’Armata in congedo Libero Lo Sardo, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Rosario Castello, e il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, avvocato Giuseppe Calabrò, nonché gli studenti dei cinque istituti superiori della città del Longano.

Dopo il tahlio del nastro la cerimonia continuerà, dalle ore 11,30, con una magistrale esibizione della Fanfara dell’Arma, del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, che intratterrà le Autorità, gli studenti dei licei e il pubblico intervenuto, con alcuni dei più celebri brani classici di repertorio, nella sala del Teatro “Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.

Molto soddisfatta l’Assessore Viviana Dottore: “E’ un momento molto importante per la nostra città che ha sempre avuto grande stima e rispetto per i tanti Carabinieri in pensione che continuano la loro opera facendo volontariato con grande disponibilità e professionalità. Noi dell’amministrazione siamo vicini alle associazioni che collaborano fattivamente alla crescita e all’ordine pubblico del nostro territorio”