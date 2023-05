Violenza privata e lesioni gravi, condanna in primo grado, assoluzione in appello

In primo grado il tribunale dei minori di Messina per lesioni gravi e violenza privata ai danni di altri coetanei, in concorso con altro giovane; in secondo grado è stata disposta l’assoluzione.

Infatti la corte di Appello di Messina, accogliendo l’appello proposto dal legale di fiducia, l’avvocato Daniele Corrao (nella foto),

ha assolto un giovane dell’hinterland. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati, in una notte d’estate, sarebbero stati coinvolti in una aggressione con altri coetanei dove volarono calci e pugni. Questo all’esterno di un locale notturno della zona. Le accuse erano di violenza privata e lesioni gravi.

All’esito del processo di secondo grado, dopo che l’avvocato Corrao aveva presentato ricorso presso la Corte di Appello di Messina – sezione minori -, i giudici, accogliendo la tesi prospettata dalla difesa, hanno disposto l’assoluzione dal reato di violenza privata perché il fatto non sussiste e dal reato di lesioni gravi per non aver commesso il fatto. Anche l’altro giovane, difeso dall’avvocato Santino Trovato, è stato assolto in accoglimento dell’appello proposto dal legale.