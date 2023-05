Clementino a caccia di talenti a JE SO PAZZO. L’artista sarà in giuria al noto festival musicale per artisti emergenti

JE SO PAZZO Music Festival, giunto alla sua 8^ Edizione, anche quest’anno ha aperto le selezioni per i migliori artisti e band italiani e stranieri.

E’ possibile ancora candidarsi sul sito www.jesopazzo.com per essere i protagonisti della Finale che si terrà dal 17 al 23 Luglio 2023 al Parco di Squarciarelli di Grottaferrata (RM)

Clementino, artista e recentemente anche coach di The Voice Senior e The Voice Kids di Rai Due sarà tra i giurati. Con un video diffuso in rete lo stesso si dice onorato di essere in giuria e ha invitato gli artisti ad accorrere .

Con la direzione artistica del M° Adriano Pennino, gli artisti di ogni età divisi per categorie di età e tipologia di brano, cover o inedito, si potranno contendere i dieci premi in palio offerti dalla società organizzatrice Dreaming the Future Srls. In giuria anche il M° Mario Lavezzi, figura storica della scena musicale italiana come compositore ed autore (Bertè, Mannoia, Oxa, Ornella, Dalla, Morandi, etc), il producer multiplatino nonché direttore musicale dei grandi live Fausto Cogliati (Elodie, Ultimo, Articolo 31, The Giornalisti, Fedez, Michelin, Lorenzo Fragola, Drusilla, etc) e la pluripremiata soprano Sabrina Messina.

Inoltre, nella stessa occasione, con il Premio Musicale Milleculure verrà data una grande opportunità agli interpreti dei brani di Pino Daniele, con il cantautore Nello Daniele, nonché fratello di Pino, alla direzione artistica.

Un calendario denso di spettacoli per il pubblico e innumerevoli le masterclass gratuite per gli artisti offerte durante la settimana del Festival, oltre alla possibilità di poter vivere un parco che diventerà per una settimana un villaggio denso di musica e di concrete opportunità di incontro e condivisione tra artisti ed i migliori professionisti coinvolti nel Festival (producer, manager, etichette, vocal coach, speaker radiofonici, etc).

Inoltre, un villaggio del gusto con le migliori tipicità locali a cura dei Ristoratori di Grottaferrata verrà allestito nell’area del parco durante tutta la manifestazione.