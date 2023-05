Weekend con il maltempo in Sicilia. Previsti temporali e vento forte nel messinese

Come riporta 3BMeteo.it nuovo ciclone in arrivo nell’isola per le giornate di sabato e domenica. Potrebbero essere colpite in particolare la zona jonica del messinese e quella dei Nebrodi orientali. Sono previste in 24 ore ondate di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità, in particolare tra pomeriggio e sera.

Il cosiddetto effetto Alcantara potrà esasperare le precipitazioni sui settori nord orientali dell’Etna, sul Peloritani e sui Nebrodi orientali. Su queste zone non esclusi dunque allagamenti e dissesti idrogeologici. Picchi locali di oltre 50-70mm potranno comunque interessare anche Sicilia occidentale e in generale il versante ionico della Calabria.

L’instabilità atmosferica si manterrà marcata pure nel corso di domenica con ulteriori rovesci o temporali, anche se con molta probabilità non intensi quanto quelli di sabato salvo locali eccezioni. Le temperature si manterranno chiaramente ben al di sotto delle medie del periodo.

Il ciclone richiamerà altresì venti decisamente forti attorno al suo centro, in particolare nella giornata di sabato, quando avremo Scirocco e Levante a tratti burrascoso. Attenzione particolare a basso Tirreno e in generale ai versanti ionici, dove le raffiche potranno superare anche gli 80km/h. Contestualmente i mari risulteranno molto mossi o agitati con onde anche di oltre 3-4 metri sullo Ionio.