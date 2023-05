Pro­se­gue con suc­ces­so la cam­pa­gna del­l’A­sp di Mes­si­na “L’im­por­tan­za dei vac­ci­ni: stru­men­to di pre­ven­zio­ne del­le ma­lat­tie”.

Si è svolto stamani nei saloni dell’Alberghiero di Brolo l’in­con­tro for­ma­ti­vo ed in­for­ma­ti­vo, or­ga­niz­za­to dal­l’A­sp di Mes­si­na, sul tema Hpv che si è declinato sul tema dell’im­por­tan­za dei vac­ci­ni quali stru­men­ti di pre­ven­zio­ne del­le ma­lat­tie.

Dopo i sa­lu­ti del­la di­ri­gen­te sco­la­sti­ca Ma­ria Ric­ciar­del­lo ha introdotto il tema dell’incontro ed ha moderato gli interventi il di­ret­to­re del­l’U.O.C. Di­par­ti­men­to di Pre­ven­zio­ne del­l’A­sp di Mes­si­na Sal­va­to­re Si­do­ti.

Era presente all’incontro l’on. Giu­sep­pe Lac­co­to, pre­si­den­te del­la Com­mis­sio­ne re­gio­na­le del­la Sa­ni­tà al­l’Ars, e le di­ri­gen­ti Spem del­l’A­sp di Mes­si­na, Ma­ri­le­na Spa­da­fo­ra e Jole Donzì, oltre alla pe­dia­tra Me­la­nia Scaf­fi­di, autrice di un “intervento di cuore ed appassionato, unitamente all’in­fer­mie­ra pro­fes­sio­na­le Fran­ce­sca Car­di­na­le del Cen­tro vac­ci­na­le Pat­ti.

L’in­fe­zio­ne da pa­pil­lo­ma­vi­rus (Hpv-Hu­man Pa­pil­lo­ma Vi­rus) è la più fre­quen­te ses­sual­men­te tra­smes­sa. Il vi­rus è sta­to clas­si­fi­ca­to come il se­con­do agen­te pa­to­ge­no re­spon­sa­bi­le di can­cro nel mon­do.

Il pa­pil­lo­ma, è stato spiegato ai ragazzi, di­fat­ti, può cau­sa­re di­ver­si tipi di tu­mo­ri non solo fem­mi­ni­li; ol­tre a quel­li alla cer­vi­ce ute­ri­na, alla va­gi­na e alla vul­va, ed è re­spon­sa­bi­le anche di neo­pla­sie del­l’a­no, del pene, del­la ca­vi­tà ora­le, del­la fa­rin­ge e del­la la­rin­ge.

Si sti­ma che ol­tre l’80% del­le per­so­ne ses­sual­men­te at­ti­ve si pos­sa in­fet­ta­re nel cor­so del­la vita. II ri­schio di con­trar­re il vi­rus ini­zia con il pri­mo con­tat­to ses­sua­le; per le don­ne l’in­ci­den­za è più alta, in­tor­no ai 25/​35 anni, men­tre per gli uo­mi­ni re­sta ele­va­ta an­che nel­le età suc­ces­si­ve.

La cam­pa­gna vac­ci­na­le or­ga­niz­za­ta dal Di­par­ti­men­to di Pre­ven­zio­ne del­l’A­SP di Mes­si­na è già sta­ta av­via­ta nel mese di mar­zo pres­so gli isti­tu­ti sco­la­sti­ci du­ran­te i qua­li ven­go­no affron­ta­te le te­ma­ti­che di edu­ca­zio­ne ses­sua­le, pre­ven­zio­ne del­le ma­lat­tie in­fet­ti­ve a tra­smis­sio­ne ses­sua­le, del Pa­pil­lo­ma vi­rus con fo­cus sul­la vac­ci­na­zio­ne anti-HPV e sono stati calendarizzati altri incontri che coinvolgeranno le classi del Merendino.

L’o­biet­ti­vo è ac­cre­sce­re la cor­ret­ta in­for­ma­zio­ne sul­la im­por­tan­za del­la vac­ci­na­zio­ne come stra­te­gia di pre­ven­zio­ne del­le ma­lat­tie in­fet­ti­ve pre­ve­ni­bi­li, al fine di far fron­te al cre­scen­te fe­no­me­no del­l’an­ti­bio­ti­co re­si­sten­za.

“Il pro­get­to – spie­ga Sal­va­to­re Si­do­ti – è ri­vol­to al tar­get in­di­vi­dua­to dal Ca­len­da­rio Vac­ci­na­le per la Vita” del­la Re­gio­ne Si­ci­lia di cui al D.A. n°1965 del 10 ot­to­bre 2017 (ra­gaz­ze tra gli 11 anni e i 25 anni, ra­gaz­zi tra gli 11 e i 19 anni) dif­fi­ci­le da rag­giun­ge­re se non at­tra­ver­so i luo­ghi di ag­gre­ga­zio­ne isti­tu­zio­na­li pres­si i qua­li sono or­ga­niz­za­te del­le se­du­te vac­ci­na­li. Ri­dur­re dra­sti­ca­men­te i casi di can­cro alla cer­vi­ce ute­ri­na (e non solo) de­ter­mi­na­ti dal­l’H­pv. il pa­pil­lo­ma­vi­rus uma­no, fino a far­li scom­pa­ri­re, non è un’u­to­pia ma un tra­guar­do rag­giun­gi­bi­le.

Come fare? Vac­ci­nia­mo­ci tut­ti”.

La pediatra Melania Scaffidi, assertrice convinta della validità dei vaccini, ha evidenziano, parlando anche del Covid, che solo una campagna intransigente di prevenzione può assicurare il successo sanitario a tutela della popolazione.

Su fronte del Covid ha detto la Scaffidi, facendo riferimento a Brolo, oggi, il non contare morti sul territorio comunale lo si deve grazie al grande lavoro dei medici che in sintonia con le strutture sanitarie hanno profuso agli assistiti cultura del vaccino.

Massimo Scaffidi