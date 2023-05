Patti: ha acquistato tre “gratta e vinci” in tre giorni consecutivi e ha vinto 4000 euro

Frequentare le edicole-librerie conviene. Avrà pensato questo l’ignoto avventore che, acquistando tre “gratta e vinci”, in tre giorni diversi, presso l’edicola dei fratelli Giuseppe e Salvatore Piccione di Patti, ha vinto 4000 mila euro.

L’avventore ha acquistato in giorni diversi, uno dopo l’altro, tre “gratta e vinci” – due da 20 euro ed uno da 10 euro, le “ricevute” sono state esposte in vetrina, come si vede nella foto – presso l’edicola dei fratelli Giuseppe e Salvatore Piccione – Mondadori Point – di piazza Marconi a Patti.

Prima ha vinto 2000 euro, il secondo giorno 1000 e lo stesso il terzo giorno.