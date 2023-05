Sant’Agata di Militello – Corsa a tre per la poltrona di sindaco: i nomi dei candidati al consiglio

Presentate le liste a sostegno dei canditi a sindaco per le elezioni ammnitrative a Sant’Agata di Militello, che riportiano in ordine alfabetico per candidato sindaco.

Il gruppo “Uniti per Sant’Agata”, sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Bruno Mancuso, tra continuità del progetto amministrativo degli ultimi 5 anni ed una forte componente di rinnovamento. Designati assessori Domenico Barbuzza, Salvatore Sanna e Calogero Pedalà.

Questi i componenti della lista: Calogero Pedalà, Salvatore Armeli Moccia detto Salvo, Domenico Barbuzza detto Mimmo, Monica Alessandra Maria Brancatelli, Maria Damiano detta Dora, Valeria Fazio, Alberto Ferraù, Calogerino Giacomo Indriolo detto Rino, Enrico Natale, Daniela Pilato, Marzio Poma, Ilaria Pulejo detta Puleio o Puleo, Laura Reitano, Salvatore Sanna, Ivanboris Sbernadetto Chicco, Antonio Vitale.

La lista “Sant’Agata va in Porto” sostiene invece Paolo Starvaggi e tra vecchi e nuovi volti della politica locale, soprattutto d’opposizione, vede Francesca Alascia, Umberto Musarra, esterno alla lista, e Lina Caruso, designati assessori.

Ecco la lista: Alascia Francesca, Alioto Filippo, Caruso Calogera, Devardo Castrovinci Carolina Maria, Detta “Carola”, Donato Lemma Marcello, Dubolino Assunta, Detta Stefania, Galipo’ Salvatore Antonio, Detto “Salvo”, Lembo Viviana, Marotta Marco, Naro Daniela Maria Rita, 11 Ortoleva Giuseppe, detto Peppe, Puleo Giuseppe Antonino, Detto “Puleio”, “Pulejo” E “Pulio”, Raffiti Calogero, Detto “Calogerino”, Russo Lacerna Danilo, Sanna Carmelo, Zingales Giuseppe Maria.

Presentata anche la terza lista a supporto del candidato a sindaco Nicola Versaci “Sant’Agata nel cuore”. L’ex calciatore ed oggi allenatore ha designato come assessori Giuseppa Armaleo, Pino Barbaro e Angelina Marzolino.

I componenti: Versaci Nicola Nunziato, Angelina Marzolino, Mistretta Salvatore, Saverino Francesco Paolo, Trovato Angela, La Marca Domenico, Armaleo Giuseppa, Pasquale Aurora Maria, Vetri Fausto, Intelisano Paolo, Biveri Rosaria, Barbaro Pino, Villari Giovanni.