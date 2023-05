Cade dal quarto piano 52enne a Palermo: ricoverato in gravi condizioni

Un palermitano di 52 anni è precipitato nel lucernario in piazza Scaffa a Palermo.

L’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8, ha visto protagonista un uomo cadere da un’altezza di circa 12 metri.

La caduta dal quarto piano della sua abitazione gli ha causato la frattura delle gambe e il ricovero in ospedale, dove i medici stanno eseguendo gli esami per accertare che non vi siano lesioni interne.

Intervenuti tempestivamente sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Nonostante l’importante caduta, l’uomo è rimasto cosciente.

Le sue condizioni sono serie ma stabili e non sembrerebbe in pericolo di vita.

La polizia indaga sull’episodio per ricostruire la dinamica dell’incidente, non viene esclusa nessuna ipotesi: da un possibile suicidio a una caduta accidentale.

Articolo di Elena Scaffidi