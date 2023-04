Democrazia partecipata: incontro sindaci-studenti organizzato dell’iis “Sciascia – Fermi” di Sant’Agata di Militello

Un confronto per discutere dell’applicazione della legge regionale siciliana sulla democrazia partecipata, che obbliga tutti i comuni a coinvolgere la cittadinanza nella scelta delle azioni da realizzare con una parte, almeno il 2%, dei trasferimenti regionali annui; è stato organizzato per mercoledì 3 maggio, alle ore 10.00, nell’aula magna dell’istituto di istruzione superiore “Sciascia – Fermi” di Sant’Agata di Militello.

In questa sede 40 studentesse e studenti del liceo scienze umane incontreranno gli amministratori d 14 comuni di residenza degli studenti: Acquedolci, Brolo, Capri Leone, Caronia, Castell’Umberto, Galati Mamertino, Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Tortorici e Tusa.

Il totale degli importi per questo settore si aggira sui circa 150.000 euro ogni anno.

L’incontro è l’esito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, realizzato dalle classi 3A, 3B, 4B, 4D del Liceo Scienze Umane dello “Sciascia – Fermi” insieme ai ricercatori del progetto “Spendiamoli Insieme”, promosso dall’associazione Parliament Watch Italia, con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, OSIFE e il supporto del CESV – Centro Servizi per il Volontariato di Messina ETS.

Dall’inizio del 2023, Parliament Watch Italia lavora con questo gruppo di studentesse e studenti in un percorso di educazione civica finalizzato a rendere i giovani protagonisti consapevoli e attivi dei processi di democrazia partecipata del proprio territorio. I giovani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, presenteranno a sindaci e assessori dei loro comuni un’analisi di come è applicata (se è applicata) la legge sulla democrazia partecipata nei loro territori e avanzeranno alcune proposte per migliorare l’applicazione della legge e così favorire una partecipazione più ampia ed efficace, soprattutto tra i minorenni, come già accade in oltre 170 Comuni Siciliani.

Allo stato attuale, sui 14 comuni analizzati, soltanto 3 aprono alla loro partecipazione.

Nelle loro relazioni, studentesse e studenti prenderanno in esame anche altri aspetti dell’applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata: sarà evidenziato se è rispettato il diritto della cittadinanza di presentare proposte e, successivamente di votarle e ancora se le informazioni sulla democrazia partecipata sono adeguatamente pubblicate sul sito internet del Comune.

All’incontro parteciperanno sindaci e assessori dei 14 Comuni coinvolti e interverrà Marco Rocca, referente coordinamento locale Capo d’Orlando del CESV Messina e presidente provinciale AVIS. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate.