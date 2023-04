Scontro del 25 aprile sulla A18, a perdere la vita la 27enne Arianna Franceschino. Ancora gravi le condizioni del 24enne

Si chiamava Arianna Franceschino, aveva 27 anni ed era originaria di Aci Sant’Antonio, la vittima del tremendo incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto martedì 25 aprile lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del ponte Alcantara, nel territorio di Calatabiano, in direzione Messina.

Al momento si trova in gravi condizioni il fidanzato 24enne della giovane, che si trovava con lei al momento dell’impatto. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo aver riportato fratture e ustioni da attrito su diverse parti del corpo.

Entrambi si trovavano a bordo del mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, sarebbero entrati in collisione con un’auto. I due ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto dopo il forte scontro. Arianna purtroppo non ce l’ha fatta. E’ morta sul colpo.

Il traffico sull’autostrada A18 Catania-Messina è rimasto paralizzato per due ore circa per consentire le operazioni dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Numerose le auto rimaste incolonnate. Il traffico è poi ripreso in tarda serata.