Acquedolci e Caronia: controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri per il ponte del 25 aprile

Intensa attività di controllo del territorio in questo lungo ponte del 25 aprile nel comprensorio tirrenico-nebroideo per i militari dell’Arma.

Nella giornata di ieri, in particolare, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, guidati dal capitano Adolfo Donatiello, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali nei comuni di Caronia ed Acquedolci con diversi posti di controllo. Ben 12 le pattuglie impegnate in campo, con un servizio coordinato ad alto impatto, che sottolinea la costante presenza dell’Arma sul territorio, anche in considerazione del maggior afflusso di persone e mezzi in concomitanza con la festività di oggi.



Le attività sono state finalizzate alla verifica del rispetto delle regole sulla circolazione stradale, anche mediante controlli con etilometro, ed alla prevenzione di reati predatori e di spaccio di stupefacenti.

Il bilancio è di circa 200 veicoli e 300 persone controllate ed una quarantina di sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, quasi tutte relative al mancato uso della cintura di sicurezza alla guida. Per alcune infrazioni più gravi si è proceduto anche al ritiro della patente a diverse persone. Effettuate altresì in alcune casi, ispezioni personali e dei veicoli sottoposti a controllo. Durante il servizio sono stati controllati anche diversi locali pubblici, senza però, riscontrare particolare criticità.

Questo tipo di servizi, che garantiscono un alto livello di prevenzione di reati sul territorio e incrementano la percezione della sicurezza per i cittadini, verranno replicati in occasione di altre festività e nei prossimi weekend.