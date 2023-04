Capo d’Orlando: che brutta botta per l’Orlandina

Un brutto stop che compromette l’obiettivo di arrivare tra il 5° e l’8° posto in campionato e giocare lo spareggio per restare in B Nazionale in casa. Si interrompe dopo nove partite e cinque mesi la serie casalinga vincente dell’Orlandina, sconfitta da Lissone 71.82.

Troppi gli errori nel tiro da fuori e gli ospiti ne hanno approfittato anche per dominare sotto le plance, catturando ben 45 rimbalzi. Che la gara fosse in salita si era capito già dal primo quarto, quando Lissone aveva segnato ben 32 punti in 10’, contro i 17 dell’Orlandina

Due triple di Laganà e Triassi in avvio di secondo quarto accendono il palazzo ma Lissone non si scompone e una schiacciata di Fabiani lascia un margine ancora in doppia cifra (23-36 a 5’34). L’Orlandina reagisce e grazie a Klanskus riesce a tornare in partita il 39-46 e alla pausa lunga si va con una Infodrive diversa nell’atteggiamento.

Le cose cambiano però ad inizio terzo quarto. Lissone vola con un parziale di 2-12, complice anche un incredibile auto canestro di Baldassarre e si porta sul 41-58, a metà terzo quarto. L’Orlandina prova a colmare il gap ma al 30’ il punteggio è 58-71 per gli ospiti. Nell’ultima frazione l’Orlandina recupera cinque palloni in poco più di 2’ ma non concretizza in attacco (6 errori di fila) e il primo canestro è ancora ospite (Adamu a 7’08”). Tanto basta per entrare sul +15 negli ultimi 5’ e poter gestire l’estremo, disperato, tentativo di rientro della Infodrive: finisce 71-82