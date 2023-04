Tragedia a Capo d’Orlando. Incidente stradale a Pissi, muore un motociclista

Un incidente stradale mortale si è verificato questa sera a Capo d’Orlando. Il sinistro è avvenuto in contrada Pissi.

Un uomo, a bordo di una moto, una Ducati, ha perso la vita per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo era residente a Capo d’Orlando, si tratta di un 37enne: A.C le sue iniziali.

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe stato autonomo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.

Sul posto i Carabinieri per tutti i rilievi del caso; presenti anche due ambulanze. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, molto conosciuto nel centro orlandino.