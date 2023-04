Sequestrati 900 mila euro, maga truffatrice arriva anche in Sicilia

Una sedicente maga operava su tutto il territorio nazionale tramite apparizioni televisive e diversi profili social.

La donna, 67 anni, residente a Cassano Magnano, è stata ora denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura, a seguito delle indagini per truffe e reati tributari.

La maga, operante anche in territorio siciliano, avrebbe indotto un impiegato a consegnarle, a più riprese, 31mila euro in contanti per risolvergli gravi problematiche familiari.

La stessa maga avrebbe richiesto all’uomo di dissotterrare delle ossa in 7 cimiteri diversi per scongiurare il pericolo di morte, con la scusa di invocare “gli sciamani” per porre fine alla causa dei suoi mali.

Secondo le indagini dei finanzieri di Varese, la falsa medium avrebbe raggirato almeno cinquanta persone, per bonifici di oltre 2 milioni di euro.

I bonifici venivano effettuati su carte prepagate intestate alla maga ma anche ai suoi figli e nipoti.

I Finanzieri hanno individuato e sequestrato 8 immobili, 1 terreno, 20 rapporti di conto corrente e un’auto.

Pertanto, tutti i beni vengono proposti per il sequestro che era disposto dal Tribunale di Busto Arsizio e delegato dalla locale Procura della Repubblica.

Articolo di Elena Scaffidi