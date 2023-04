Castell’Umberto – Nova Aetas: la posizione del movimento civico alle amministrative 2023

Lo scorso 25 dicembre alcuni giovani umbertini hanno costituito il gruppo “Nova Aetas”. Si tratta di un movimento civico che si pone l’obiettivo di dare una svolta a Castell’Umberto. I giovani umbertini hanno diramato un comunicato sulle prossime elezioni comunali, a cui il gruppo non prenderà parte e non si schiererà.

Di seguito il comunicato integrale.

“Salve Castell’Umberto. Sicuramente ognuno di voi si starà domandando che posizione assumerà Nova Aetas durante la tornata elettorale ormai alle porte.

È giunta l’ora di chiarire i vostri dubbi, ma prima facciamo qualche passo indietro: era il 25 dicembre 2022 quando abbiamo ufficializzato la nascita del nostro movimento, un movimento che in questi mesi è riuscito a coinvolgere più di cinquanta ragazzi, accomunati dal desiderio di spendersi con passione per il proprio paese. Sono stati mesi impegnativi, in cui ognuno di noi ha fatto il massimo per offrire alla comunità umbertina un’alternativa valida all’immobilismo di questi anni.

Dopo esserci presentati attraverso radio, TV, giornali, social e, non ultima, la nostra presentazione ufficiale dell’8 gennaio, abbiamo attraversato un periodo in cui è stato necessario programmare le attività degli ultimi tre mesi.

Abbiamo infatti dato vita alla rubrica settimanale “Il mercoledì di Nova Aetas”, in cui abbiamo affrontato le tematiche più disparate relative al nostro comune mettendone in luce potenzialità e criticità, senza mai prescindere dall’atteggiamento costruttivo che ci eravamo preposti di seguire.

Oltre alle attività sui social abbiamo creato il format settimanale “L’aperiFriday di Nova Aetas”, che è stato e continuerà ad essere un momento di aggregazione utile a ravvivare la socialità castanese, affievolitasi particolarmente nell’ultimo periodo.

Inoltre nei prossimi giorni saremo protagonisti insieme a Plastic Free della giornata di pulizia ambientale che si terrà domenica 23 aprile 2023 alla Pineta comunale, in vista delle festività imminenti che vi attireranno numerosi utenti.

Durante questo nostro primo periodo di attività abbiamo sicuramente raggiunto diversi obiettivi, smuovendo in particolare l’opinione pubblica in merito a tematiche che riteniamo essere fondamentali per lo sviluppo del nostro paese.

Naturalmente però la strada è ancora lunga, anche perché tante delle nostre idee passano dalle azioni politico-amministrative, delle quali non abbiamo mai negato l’importanza. Infatti, abbiamo provato a calarci anche nel contesto politico ricercando un progetto che si potesse sposare con il nostro e che avesse come obiettivo principale la rinascita del nostro paese, poiché sarebbe per noi stato importante esprimerci anche a livello elettorale.

Sono stati mesi travagliati, durante i quali abbiamo avuto modo di confrontarci con alcune delle forze politiche della nostra comunità, ma vista la giovinezza del gruppo e la mancanza di corrispondenza con un progetto che si sposasse a pieno con l’idea di politica e impegno sociale così come noi li intendiamo, siamo arrivati alla decisione che Nova Aetas non prenderà parte a questa tornata elettorale e rimarrà imparziale.

Questa scelta può essere sicuramente discutibile, ma abbiamo preferito mantenere l’integrità, la compattezza e la purezza del gruppo piuttosto che scendere a compromessi ideologici snaturando i propositi su cui lo stesso gruppo si fonda.

Nonostante questa sofferta decisione, rimaniamo attivi e operosi per il nostro paese, con lo stesso entusiasmo e convinzione di quattro mesi fa, augurandoci di poter al più presto confrontarci con la futura amministrazione che auspichiamo possa operare solo ed esclusivamente per il bene di Castell’Umberto.

Con ciò vogliamo rivolgere un appello a chi si troverà ad amministrare il nostro comune, chiedendo di mettere in campo, magari tramite una fattiva collaborazione con il nostro movimento, le tantissime idee che abbiamo prodotto grazie al lavoro di questi mesi, perché per noi la vera politica è anche capire quando fare un passo indietro per il bene comune facendo sì che le idee vengano prima delle persone.

Vogliamo dunque augurare un buon voto a tutti i cittadini di Castell’Umberto, consapevoli che saranno capaci di scegliere il meglio per il nostro amato paese.

Oggi abbiamo scelto di non scendere in campo, magari un domani lo faremo da protagonisti. Ci vediamo presto, molto presto.”