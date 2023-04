Capo d’Orlando – Tassa di Soggiorno, mancano le adesioni – VIDEO

Dallo scorso 1° ottobre è entrata in vigore anche a Capo d’Orlando la tassa di soggiorno. Chi vuole pernottare nel centro orlandino è obbligato a pagare un piccolo obolo suppletivo, che va dai 2.50 ai 5€ a notte, a seconda della struttura in cui soggiorna.

Non molte strutture però si sono regolarmente registrate, andando a creare un possibile danno alle casse del comune. I proventi della tassa di soggiorno verranno infatti utilizzati per finanziare tutti gli interventi in materia di turismo, compresa la manutenzione delle stesse strutture e dei beni pubblici.