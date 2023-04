Sant’Agata Militello, fiera storica: ancora un cambio di data al 28 e 29 aprile

Ancora un cambio di data per il tradizionale appuntamento di primavera della fiera storica a Sant’Agata di Militello. Con ordinanza numero 35 che porta data di oggi il primo cittadino santagatese, Bruno Mancuso, ha spostato nuovamente la data della manifestazione, anticipandola di 24 ore, al 28 e 29 aprile prossimi.

La fiera storica, manifestazione che richiama moltissimi visitatori da tutto l’hinterland, si è sempre tenuta il 14 e 15 aprile di ogni anno, ma già nel 2022, dopo che era andato a vuoto il tentativo di privatizzarne la gestione, fu necessario spostarla in avanti per consentire agli uffici comunali l’organizzazione in house in poche settimane.

Per l’edizione 2023, dopo un primo slittamento di un giorno, che fissava le date al 15 e 16 aprile, con l’ordinanza 31 dello scorso 11 aprile la manifestazione era stata spostata al 29 e 30 aprile in quanto non erano stati ultimati, a causa del maltempo, i lavori di posizionamento, assegnati in somma urgenza, per ripristinare la barriera paramassi a protezione della banchina del lungomare, nel tratto che va dalla Caserma dei Carabinieri e fino a sino a 150 metri verso ovest. Inoltre per il weekend del 15 e 16 aprile, erano previste avverse condizioni meteo.

Questa volta, invece, a chiedere – con una nota – di anticipare al 28 e 29 aprile l’evento, sono state le Associazioni Sindacali di categoria Fiva Confcommercio Catania e Associazione Cidec Fosapi Catania, poiché molti operatori economici in quei giorni sono impegnati in altre manifestazioni in altri comuni come Aidone, Acate e Licata. Inoltre nella giornata del 30 aprile si svolgeranno sul lungomare altre manifestazioni, come il raduno d’auto d’epoca, mentre nel pomeriggio si gioca la partita del campionato serie D tra Città di Sant’Agata e Mariglianese. “Tutte circostanze che comporterebbero ulteriore difficoltà organizzative alla viabilità ed alla cittadinanza.” si legge nell’ordinanza.