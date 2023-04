Barcellona – Bimbo di 4 mesi morto per emorragia cerebrale, indagati anche i genitori del piccolo

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto anche i genitori del bimbo di 4 mesi, Jad, morto per un’emorragia celebrale al Policlinico di Messina. Il piccolo avrebbe riportato le ferite dopo avere sbattendo la testa a terra scivolando dalle braccia di parenti nella sua casa a Barcellona Pozzo di Gotto.

La Procura nei giorni scorsi aveva iscritto nel registro degli indagati anche due medici e un infermiere del Fogliani di Milazzo, l’ospedale dove era stato portato in un primo momento il piccolo e da dove è stato dimesso. Tornato a casa le sue condizioni si erano aggravate e i familiari lo avevano riportato in ospedale e da qui è stato trasportato al Policlinico di Messina dove, dopo una risonanza, si era riscontrata un’emorragia celebrale per la quale poi Jad è stato operato.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per permettere di potere eseguire l’autopsia come incidente probatorio.