Patti: ic “Pirandello” in festa con le cestiste vincitrici del titolo regionale “cadette” 3X3

L’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti ha voluto festeggiare, con una semplice cerimonia, le ragazze che hanno conquistato a Ragusa, il 4 aprile scorso, il titolo regionale di basket femminile “cadette” 3X3 dei Giochi Sportivi Studenteschi e che dal 21 al 25 maggio saranno impegnati nella fase nazionale, che si disputerà nella Costa Teramana in Abruzzo.

Chiara Santospirito, Giulia Scarcella, Valeria Gregoli, Rachele Abate, Ginevra Pizzuto, Fabiola La Guidara e Vittoria Caleca, che l’Alma Basket sta forgiando, sono state giustamente “osannate” da compagni e docenti ed hanno ricevuto una maglietta celebrativa (preparata e donata da Carmelina Lipari), oltre l’augurio, da parte di tutti gli intervenuti, di potersi ritrovare a fine maggio, proprio dopo la fase nazionale, per un’altra festa.

Tutti gli intervenuti, la dirigente professoressa Clotilde Graziano, il sindaco di Patti Gianluca

Bonsignore, l’assessore comunale alla pubblica istruzione Federico Impalà, il presidente dell’Alma Attilio Scarcella, l’allenatrice Mariana Kramer ed i docenti Cristina Rottino e Filippo Bongiovanni, hanno rimarcato l’importanza dell’attività sportiva, di qualsiasi tipo, e messo in risalto quanto sia fondamentale lo spirito di squadra “e le nostre ragazze – ha tenuto a far risaltare la dirigente Graziano – lo hanno dimostrato, tenendo alto il nome della nostra città”.

Al contempo è stato evidenziato che le ragazze fanno dei sacrifici per sostenere gli allenamenti e il successo di Ragusa le ha ripagate. Alla festa hanno partecipato anche

le famiglie delle ragazze “che ringraziamo – ha voluto sottolineare la dirigente Graziano – per la loro continua disponibilità e collaborazione”. L’amministrazione comunale, sollecitata in tal senso dal consigliere Pasqualino La Macchia, ha fatto dono del completino che le ragazze indosseranno nella fase nazionale.