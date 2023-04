Alcara Li Fusi: strada di collegamento con Torrenova, progettazione ed espropri

Si stanno gettando le basi perché i lavori di completamento della strada di collegamento dell’abitato di Alcara li Fusi con la strada statale 113, via di fuga tra i territori di Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d’Alunzio e Torrenova, possano essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023.

L’opera è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità con i fondi sviluppo e coesione 2021/2027 per 39 milioni di euro. Rup è l’ingegnere Gino Di Pane. Al momento è stato dato avviso dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, dopo che i comuni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per le attività di progettazione. Il comune di Alcara Li Fusi – comune capofila – ha predisposto il progetto definitivo, mentre il comune di Torrenova è coprogettista dell’intervento.

Acquisiti tutti i pareri necessari – beni culturali, genio civile, comando forestale, autorità di bacino idrografico e Parco dei Nebrodi, ora si deve procedere agli espropri. E poiché nell’area interessata dall’intervento ci sono molti terreni privati, bisogna adottare i vincoli preordinati agli espropri; verranno pertanto adottate le varianti agli strumenti urbanistici dei quattro comuni, in modo da procedere all’esproprio vero e proprio dei vari appezzamenti.

I terreni privati ricadono per la maggior parte nei territori di Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino – sono rispettivamente trenta e diciannove, sei si riferiscono a San Marco d’Alunzio e infine tre a Torrenova.