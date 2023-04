Il 14 aprile 2005 la storica prima promozione in Serie A dell’Orlandina Basket. Ricordi indelebili

Si respirava un’aria frizzante la mattina del 14 aprile 2005 a Capo d’Orlando. In giro per il paese l’atmosfera era quella dei giorni di festa. Non si trattava però del candore del Natale o della gioia della Pasqua.

No, era la favola dell’Orlandina Basket ad avere inizio. Il comune più piccolo d’Italia a conquistare la Serie A. Con la vittoria contro Ferrara, Capo d’Orlando coronava il suo sogno.

Oliver, McIntyre, Hoover, il compianto Rolando Howell. Lo sceriffo in panchina, un PalaFantozzi gremito.

Momenti indimenticabili.

27 vittorie su 30 partite, il trionfo in coppa Italia. Una stagione memorabile, rimasta impressa nei cuori di tutti i tifosi. Un sogno che diventò realtà.

Una scalata dalla Serie C alla massima categoria in appena 9 anni, sotto la presidenza di Enzo Sindoni. Ricordi indelebili, che rimangono ancorati nella mente di ogni tifoso.