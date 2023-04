Catania: La grinta di Adriana Zuccaro a Miss Reginetta d’Italia

Una campionessa di nuoto sincronizzato alla corte di Miss Reginetta d’Italia, il concorso di bellezza che è alla ricerca di belle e talentuose ragazze italiane.

Oggi intervistiamo Adriana Zuccaro, una ragazza di 18 anni che vive a Catania.

Una Miss determinata, che se si pone un obiettivo deve raggiungerlo a tutti i costi, nulla la può fermare, perchè ama le competizioni e gli piace trovarsi sempre nel “trampolino più alto” perché la sprona a continuare con la tenacia e la forza che l’hanno sempre contraddistinta.

La nuova finalista regionale ha un carattere molto vivace, ama stare con la sua famiglia e i suoi parenti occupano un posto speciale nel suo cuore e soprattutto con loro non si annoia mai!

Adriana Zuccaro è una studentessa del Liceo Lombardo Radice di Catania, studia lingue anche se col passare di questi cinque anni ha capito che non era proprio questo l’indirizzo giusto per lei, ma nonostante ciò, ha imparato molto e ha arricchito il suo bagaglio culturale riuscendo a comprendere e parlare lingue come lo spagnolo, l’inglese che sono diverse dall’italiano.

Cosa faresti per un mondo migliore? Credo che ognuno di noi con dei piccoli gesti possa costruire un mondo migliore.

Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni? Sin da bambina ho sempre amato indossare i tacchi della mamma e sfilare per casa, infatti partecipare alle selezioni per me rappresenta qualcosa di importante, riesco a realizzare quel piccolo sogno che avevo nel cassetto. Parlando di passioni, il nuoto sincronizzato è il mio sport. Mi “rifugio” in acqua nei momenti in cui c’è qualcosa che non va, lì scompaiono tutti i miei problemi e riesco ad essere me stessa al 100%. Mi sento libera, esprimo tutto ciò che sento e provo e riesco la maggior parte delle volte a trasmetterlo a chi mi guarda.

Che cosa rappresentano la famiglia e le amicizie nella tua vita? La famiglia e l’amicizia rappresentano per me due pilastri fondamentali all’interno della mia vita. La mia famiglia, sempre al mio fianco mi supporta e sostiene in qualunque decisione io possa prendere e mi sprona sempre a dare di più e far vedere chi sono davvero. “L’amicizia è esserci sempre in qualsiasi momento l’uno per l’altro.” Sono orgogliosa degli amici che ho, credono in me, nelle mie potenzialità e mi appoggiano sempre pur di vedermi felice.

Che rapporto hai con gli animali? Amo stare con gli animali, in particolare i cani, penso possano essere degli ottimi amici per gli uomini che riescono a capirti senza giudicarti.

C’è qualcosa che ricordi spesso? L’esperienza che ricordo spesso è la prima selezione di Miss Reginetta d’Italia a Rodì Milici dove ho preso la mia prima fascia. Un emozione unica, appena ho sentito chiamare il mio nome, il mio cuore batteva fortissimo ed ero soddisfatta del piccolo traguardo che avevo raggiunto.

Cosa ti aspetti dal concorso? Dal concorso spero sia solo l’inizio di una lunga esperienza. Fino ad adesso sono riuscita a provare emozioni che non avevo mai sentito prima e ho conosciuto tantissime ragazze con cui sono riuscita a confrontarmi.

Adriana è decisa e il suo motto è: “Vivere ogni momento come se fosse l’ultimo”. Ogni cosa accade una sola volta nella vita e dobbiamo viverla al 100% in modo che questa possa lasciarci qualcosa che ricorderemo sempre e che ci aiuterà a crescere e a formare la nostra persona futura.

La nuova Miss è prontissima ad affrontare le prossime selezioni del concorso e ci tiene a ringraziare Nuccia e tutto lo staff che sin da subito l’hanno fatta sentire a suo agio.

Alla finale regionale ci sarà anche lei con i suoi 170 cm, i suoi capelli e occhi castano scuro e la sua grinta inconfondibile.