Un guasto alla linea elettica ha provocato gravi disagi ai pendolari che percorrono in treno la Messina-Palermo.

Diversi i treni soppressi quest’oggi: il guasto è stato rilevato nei pressi di Gioiosa Marea e già questa mattina diversi treni erano stati cancellati.

Si pensava che il guasto potesse essere riparato in giornata, ma ancora alle 17 il problema non è stato risolto. Molti i disagi per i pendolari.