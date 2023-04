Migranti, anche a Messina sbarcano in 105

Anche Messina accoglie 105 migranti, tutti uomini di cui 23 minori non accompagnati.

Sono stati recuperati dopo un’operazione SAR e sono giunti questa notte nella Città dello stretto a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto. La maggior parte di loro è di nazionalità pakistana, egiziana e siriana.

Attivato il sistema di soccorso coordinato dalla Prefettura di Messina, in sinergia con la Capitaneria di Porto, il Comune di Messina, Forze dall’Ordine, Croce Rossa, Usmaf, Asp, Save the Children. Dopo i primi controlli e l’assistenza sanitaria, i migranti sono stati condotti all’hot spot per le attività di identificazione e fotosegnalamento.

Foto di repertorio