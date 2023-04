Elezioni Amministrative – I primi candidati ufficiali in provincia di Messina, tanti big in campo

Si avvicinano sempre di più le elezioni amministrative in Sicilia, programmate per il 28 e 29 di maggio. Sono 33 i comuni che andranno al voto in provincia di Messina ed è già iniziato il countdown per la presentazione delle liste, che dovranno essere consegnate entro il 3 maggio.

Tanti big e veterani della politica correranno alle prossime elezioni. Il più noto candidato a queste elezioni sarà l’onorevole Cateno De Luca, 51 anni, in corsa per diventare sindaco di Taormina. Sfiderà l’uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni. De Luca va all’assalto della sua quarta poltrona di sindaco, dopo essersi seduto su quelle di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, oltre ad arrivare secondo nella corsa alla presidenza della Regione Siciliane alle scorse elezioni.

Tra i comuni tirrenici al voto c’è Sant’Agata di Militello: tre i candidati a sindaco. In pole il primo cittadino uscente Bruno Mancuso, già Senatore della Repubblica, che in caso di vittoria giungerebbe al suo secondo mandato consecutivo e il quarto in totale

A sfidarlo l’avvocato Paolo Starvaggi, politico navigato, ex segretario provinciale PD, che si presenterà con la lista “Sant’Agata va in porto”. A giorni ufficializzerà la rosa dei suoi candidati. Terzo sfidante Nicola Versaci, 46 anni, docente di educazione fisica e allenatore di calcio. Sarà rappresentato da una lista popolare ”Io Amo Sant’Agata”.

Tra i veterani che potrebbero scendere in campo per il terzo mandato anche il sindaco uscente del comune di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, 70 anni. Medico, è in carica dal 2013. Ma il suo nome non è ancora ufficiale. Sono certi invece gli altri candidati sindaci, l’avvocato Veronica Maria Armeli, che già nel 2018 non fu eletta per una manciata di voti e l’ex assessore al bilancio, Tullio Scurria, anche lui politico di lungo corso.

Tra gli onorevoli in lizza anche il neodeputato Matteo Sciotto, che tenterà di essere rieletto a Santa Lucia del Mela.