Santa Lucia del Mela: Laboratorio Pasquale dedicato ai bambini

Per augurare Buona Pasqua i bambini, di Santa Lucia del Mela, hanno partecipato al laboratorio “Storie a sorpresa” curato dalla Dottoressa in scienze dell’educazione Donatella Manna.

I bambini hanno scoperto cosa accade a Cioccolandia, se esiste davvero un uovo di Pasqua magico e quali sono i programmi del Coniglietto Pasqualino.

Oltre alla lettura i bambini hanno realizzato un biglietto d’auguri in stile mandala! Di origini orientali, il mandala ha una forma circolare che rispecchia la ciclicità dell’esistenza e favorisce la creatività e la concentrazione.

Al progetto, che si è svolto alla biblioteca comunale, ha collaborato la maestra Mary D’Amico.