Profumi e colori di Sicilia in vista della Santa Pasqua. Domenica e lunedì rimpatriate familiari e con gli amici per festeggiare insieme un momento speciale. A tavola non mancheranno, primi, secondi e dolci della tradizione.

Lunedì invece spazio alla grigliata di Pasquetta, ma c’è anche tempo per un buon dolce.

Siamo andati alla Macelleria Gugliotta e al Bar delle Poste di Capo d’Orlando, per ascoltare i consigli degli esperti